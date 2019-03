In provincia gli aspiranti sono 2.669

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sono 2.669 i contribuenti che nell'Anconetano hanno un Isee inferiore a 9.360 euro e per metà sono stranieri. Vale a dire, solo lo 0,5% della popolazione della provincia dorica potrebbe accedere al reddito (o pensione) di cittadinanza, ammesso che siano in possesso degli altri requisiti: seconda casa di valore non superiore a 30mila euro e conto in banca sotto i 6mila euro. Nel caso della pensione di cittadinanza, tutti i componenti del nucleo devono avere almeno 67 anni. Insomma, coloro che beneficeranno di Rdc e Pdc saranno meno dei 2669...