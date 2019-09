In mountain bike cade tra le rocce Ciclista soccorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INCIDENTEFABRIANO Percorre con la sua mountain bike un sentiero che dalla città della carta conduce all'eremo di San Silvestro, a Montefano di Fabriano, ma scivola e per soccorrerlo sono dovuti intervenire i sanitari del 118 con l'eliambulanza Icaro 2. Protagonista uno sportivo di mezza età di Fabriano che nella mattinata di ieri, mentre saliva a San Silvestro in bici insieme ad alcuni amici è caduto sbattendo forte la spalla sulle pietre. Sono stati immediatamente allertati i medici dell'ospedale Profili. Il paziente, in codice giallo è...