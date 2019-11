In fondo, «Natale ci fa tornare tutti bambini: è bello vedere la città così viva e piena di luci», commenta mamma Giulia, con al seguito il suo bimbo di quattro anni estasiato dall'atmosfera. Anche l'ex deputato Emanuele Lodolini non ha voluto mancare l'appuntamento perché «ormai mi sento quasi più anconetano che falconarese».

Le attrazioni

Ma se piazza Roma ha fatto da polo catalizzatore, è stato l'intero centro ad essere investito da migliaia di persone, molte delle quali in trepidante attesa dell'entrata in funzione di sua maestà la ruota panoramica in piazza Cavour, dove c'era anche Topolino ad accogliere i curiosi. Presi d'assalto i mercatini, con le bancarelle di dolci e caramelle tra le più gettonate. In occasione della festa più importante dell'anno, già da ieri sono stati riorganizzati anche trasporti e parcheggi, con tante promozioni. Al netto del meteo ballerino che minaccia pioggia, le altre premesse per il buon funzionamento del ricco cartellone di eventi ci sono. I parcheggi Archi, Traiano, Cialdini e Umberto I saranno aperti gratuitamente tutti i festivi compresi tra il weekend in corso ed il giorno di Natale, oltre al fine settimana dell'Epifania (5-6 gennaio), durante il quale si punta a dare il giusto contesto all'inizio dei saldi.

Gli sconti

Dall'8 al 25 dicembre ci sarò inoltre un 30% di sconto per chi parcheggia con My Cicero, Easy Park e Pay by phone. Per incentivare l'uso del park scambiatore agli Archi, inoltre, nelle giornate del 30 novembre e del 7 e 14 dicembre, saranno offerte castagne gratuite da una casetta in legno nella piazzola di sosta. Dal venerdì pomeriggio alla domenica sera (da ieri al 24 dicembre, e dal 3 al 6 gennaio), saranno poi attive navette gratuite da piazza Ugo Bassi e parcheggio Archi dirette verso il centro, con passaggi ogni 15 minuti al mattino ed ogni 8-10 minuti al pomeriggio. Da ieri è inoltre attivo, sempre dal parcheggio degli Archi, il trenino turistico', gratuito, diretto a piazza Cavour, per poi proseguire la corsa fino al Passetto e ritorno, passando da corso Amendola. Natale anche in corso Carlo Alberto con mille idee per i regali con i mercatini, la casetta di Babbo Natale ed i suoi aiutanti Elfi, animazione per bambini, concerti e gospel.

Martina Marinangeli

