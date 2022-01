In due giorni 13 ricoveri e 11 vittime Attesa per il calo delle quarantene

I NUMERI

ANCONA Se la Regione aumenta i servizi destinati alla prevenzione sia sul lato della profilassi con i vaccini che sul lato epidemiologico con i tamponi, in particolare quelli per gli studenti, la pressione sugli ospedali continua a essere importante. Più 13 ricoveri nell'arco degli ultimi due giorni e il totale sale a 270 con particolare rilievo per i degenti in Terapia intensiva che raggiungono quota 47.

Gli indici di occupazione

L'occupazione di pazienti Covid in Intensiva è arrivata al 18,65% (era al 16,66%). Invariata la situazione nelle semintensive (55 degenti) e cinque ricoveri in più nei reparti non intensivi (168) con l'incidenza in Area medica (223 pazienti) che sale al 22,7% (precedente 22,4%). Sale il conto anche delle vittime: 11 decessi registrati nelle ultime ore, sei il 31 dicembre e cinque ieri (il totale delle vittime a quota 3254). Viaggiano anche i nuovi positivi che nell'arco degli ultimi due giorni sono stati 3696 con l'incidenza che è salita vertiginosamente a 600 su 100mila, raddoppiando rispetto a dieci giorni fa quando si trovava a quota 284. Anche i casi di variante Omicron continuano a moltiplicarsi, come da previsioni degli infettivologi. Siamo arrivati a 54 casi sequenziati dal laboratorio di Virologia di Torrette.

In linea con il resto d'Italia

«Come tasso di incidenza dei casi positivi siamo in linea con le regioni del centro e del nord Italia - dice Marco Pompili, direttore dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale - e leggermente al di sotto di altre. Anche se si tratta di un valore importante, per ora le ospedalizzazioni hanno un livello di incidenza diverso, non in linea con il numero di casi positivi al SARS-CoV-2 accertati, e questo per ora rassicura». Attesa infine per quello che riguarda le nuove disposizioni del governo in relazione alla quarantena. Proprio da ieri vale la regola, come noto, che chi è positivo con terza dose fatta o seconda dose fatta entro quattro mesi non sarà più da rispettare la quarantena. Le Marche a tutto ieri avevano oltre 20mila persone in isolamento (di cui 7200 tra positivi e ricoverati): è verosimile che tra oggi e domani venga aggiornato tutto il sistema informativo in relazione alle nuove disposizioni della presidenza del consiglio.

