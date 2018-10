In buca un'auto ogni 2 giorni Scoppia la gomma a un taxi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EMERGENZA ANCONA L'ultima vittima delle buche è un tassista. Non era in servizio martedì sera, ma stava rientrando da una cena al Mandracchio. Il tempo di imboccare la rotatoria di via Einaudi, nell'area portuale, ed ecco il botto fragoroso. Una gomma è scoppiata per colpa di un profondo solco nell'asfalto e lui, Simone Manzotti, è rimasto a piedi. «Fortunatamente ho montato una gomma usata e ho speso poco perché il cerchio si è salvato - racconta -. Ma quella rotatoria è uno scempio, considerando che ci passano un sacco di camion e...