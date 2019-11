In auto con 200 pasticche di ecstasy Arrestato il pusher del sabato sera

IL BLITZ

ANCONA Duecento pasticche di ecstasy spacciate a quasi 20 euro l'una e il sabato del ponte Ognissanti avrebbe fruttato circa 4mila euro: non male per qualche ora di lavoro, trascorsa a distribuire la droga sintetica ai giovani anconetani in cerca di sballo. Invece la notte si è conclusa in una cella del carcere di Montacuto per un pusher di 23 anni, F.M. studente di Giurisprudenza a macerata, arrestato dalla Polizia durante un controllo a causa della sua guida spericolata.

La guida spericolata

Il giovane era partito da Potenza Picena con il suo carico di Mdma (principio attivo dell'ecstasy) e già sentiva in tasca tutto quel denaro incassato con lo spaccio, quando ha intercettato con lo sguardo dallo specchietto retrovisore dell'auto una pattuglia della Volante. Gli agenti stavano seguendo proprio lui, che allegramente spingeva il piede sull'acceleratore - nonostante il carico di droga - lungo via Montale, strada che dalla Montagnola porta a Tavernelle. Costretto ad accostarsi, il ragazzo si è rivolto in maniera spavalda ai poliziotti che lo avevano fermato per l'alta velocità, temendo che potesse causare un incidente o perdere il controllo del mezzo. «Perché mi avete fermato?», ha iniziato a domandare insistentemente agli agenti che gli chiedevano i documenti. «Io non ho fatto niente. Prendete la targa e lasciatemi andare». Un nervosismo ingiustificato, che ha fatto insospettire gli uomini della Volante, diretti dalla dottoressa Cinzia Nicolini. Per di più il 23enne risultava già segnalato per questioni legate alla droga e questo è bastato per far scattare l'ispezione dell'automobile, che ha avuto un esito negativo.

I rinforzi

I poliziotti però erano convinti che il comportamento sopra le righe del ragazzo celasse qualcos'altro e quindi hanno immediatamente contattato l'unità cinofila della Guardia di finanza per un controllo più approfondito della vettura. È iniziata così la perquisizione con gli agenti a quattro zampe delle Fiamme gialle: aprendo il portabagagli l'attenzione delle forze dell'ordine si è subito concentrata su due lattine di olio per il motore di motocicli, subito fiutate dall'unità cinofila. È bastato svuotare completamente i contenitori per trovare alcuni involucri contenenti le pasticche di ecstasy: in tutto 200. Il giovane insomma aveva escogitato questo stratagemma nella convinzione che l'odore forte ed acre dell olio potesse eludere qualsiasi controllo. Invece, visto l'ingente sequestro, Polizia e Guardia di finanza hanno deciso di estendere la perquisizione nell'abitazione del 23enne a Potenza Picena: qui è stato trovato tutto il materiale occorrente per il confezionamento della droga, 500 euro in contanti, un bilancino di precisione e carte post pay probabilmente utilizzate per riscuotere il denaro dello spaccio.

L'operazione

L'indagine ovviamente non si è chiusa con l'arresto del pusher finito in carcere a Montacuto in attesa dell'udienza di convalida. Le forze dell'ordine sono al lavoro per individuare i fornitori dello spacciatore dell'ecstasy del sabato sera, micidiale droga composta da metilenediossimetanfetamina dagli spiccati e devastanti effetti psichedelici.

Maria Teresa Bianciardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA