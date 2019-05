In 130mila scelgono i sindaci Oggi le sfide in trenta Comuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA CONSULTAZIONEANCONA Scatta l'election day. Per le Europee in provincia sono chiamati alle urne 388.646 elettori. Mentre l'appuntamento è doppio per i 130.249 elettori dei 30 Comuni dove oltre alle Europee i residenti sono chiamati a scegliere sindaci e consiglieri comunali. Si vota dalle 7 alle 23, lo scrutinio inizierà subito dopo per le Europee, dalle 14 di domani per le Amministrative.Il ballottaggioNella provincia dorica l'appuntamento clou è per il Comune di Osimo, l'unico delle trenta amministrazioni con più di 15mila residenti e...