Impalcature, tiranti e puntelli La Sala del Capitolo al sicuro

I LAVORI

ANCONA Dopo aver riparato il tetto sfondato dalla caduta di un albero e bonificato l'interno dal guano di piccioni, allontanati con reti anti-volatili, il Comune adesso si occupa della messa in sicurezza della Sala del Capitolo e della rimozione degli antichi fregi lapidei da che da anni ormai giacciono sul pavimento. Il salone dell'ex convento di San Francesco, un complesso architettonico di origini trecentesche abbandonato dal terremoto del 72, presenta le pareti esterne solcate da crepe e durante un sopralluogo fatto nei mesi scorsi, i tecnici comunali hanno verificato che tiranti e altri sostegni con cui nei primi anni 2000 si era messo in sicurezza il fabbricato necessitano di «una estesa manutenzione con sostituzione degli elementi portanti, vista l'ossidazione di buona parte dei trefoli, uno dei quali è rotto».

Legno degradato

Si è notato pure che «i contrasti eseguiti con basette collegate a viti su spessori in legno, sono ormai inefficaci per lo stato di degrado di quest'ultimo». Il sopralluogo, fatto insieme a funzionari della Soprintendenza, era servito anche per verificare la presenza di alcuni fregi, stemmi e cornici lapidee «che dovrebbero essere trasportati - riconosce il Comune nel programmare gli interventi - in un luogo più consono per la loro conservazione e restauro».

Così di recente, con una determina della Direzione lavori pubblici, si è deciso di prevedere un impegno di spesa di 48mila euro (Iva compresa) per finanziare due tipi di interventi. Il primo, per 40mila euro, riguarderà la messa in sicurezza dell'immobile, visto che senza i lavori di ripristino dei presidi di sostegno, intervento giudicato ormai urgente non sarebbe possibile procedere in sicurezza al recupero al materiale lapideo presente. Già nel novembre scorso era stato affidato all'ingegner Paolo Guidi l'incarico per la verifica e la progettazione dell'intervento, che consisteranno, dopo il taglio delle erbacce per liberare le aree di lavoro, nel montaggio di impalcature per la sostituzione dei tiranti con trefoli in acciaio o barre, e nell'installazione di nuovi tiranti in acciaio, puntelli, martinetti e e spessori in legno per la messa in forza delle murature. L'intervento prevede anche la manutenzione delle impalcature e la chiusura con murali in legno di tutte le aperture e finestre al primo e al secondo piano.

Turisti e studenti

Concluso questo intervento di messa in sicurezza, si procederà - con una spesa di 8mila euro - alla fase di recupero dei fregi in pietra. Entrambi gli appalti saranno affidati dal Comune tramite portale telematico individuando ditte con le capacità e competenze necessarie. Il risanamento della Sala del Capitolo era stato sollecitato nel marzo scorso da un ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali di 60100, Stefano Tombolini e Arnaldo Ippoliti, che già nel 2016 avevano evidenziato lo stato di degrado dell'immobile situato tra via Orsini e via Fanti, nel cuore del rione storico di San Pietro. Lì accanto sfilano i turisti diretti verso il duomo di San Ciriaco e passano ogni giorno i bambini della scuola Tommaseo. E proprio di fronte c'è il nuovo studentato del Buon Pastore, inaugurato una settimana fa e destinato a ospitare 88 universitari iscritti alla Politecnica.

Lorenzo Sconocchini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA