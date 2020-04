Il virus ora cresce meno del 2% Tregua nelle terapie intensive

L'EPIDEMIA

ANCONA Il dono di Pasqua e Pasquetta per chi ha lavorato negli ospedali o in strada e per i cittadini rimasti in clausura nelle assolate giornate di festa arriva dai numeri. Sono tre indici positivi nelle curve che monitorano l'andamento dell'epidemia e la pressione sul sistema sanitario nelle Marche. Segno che l'impegno di medici e infermieri, tecnici e oss, ma anche il sacrificio di chi rispetta le regole della serrata con senso civico, danno risultati concreti. Frena ancora la progressione dei contagi, i reparti di rianimazione continuano a svuotarsi di pazienti Covid-19 e ormai il totale di chi è uscito dalla malattia o dalla sua fase peggiore è il doppio di quello delle vittime del Coronavirus. Un numero di caduti che resta comunque impressionante, da ecatombe epocale: 728 in tutto, età media di 79,5 anni, non sempre (nel 94,5% dei casi) con patologie pregresse.

I bollettini del Gores Marche anche ieri e a Pasqua hanno continuato a sfornare numeri sull'attività degli hospital covid e dei laboratori di Virologia, che non hanno rallentato l'impegno nemmeno nel ponte festivo. Domenica, con i risultati dei test effettuati il sabato santo, si registravano 92 casi positivi su 997 tamponi esaminati, praticamente un paziente infetto ogni 11. Ieri la percentuale dei positivi è salita (78 su 456 campioni) ma il rialzo può essere dovuto anche a fattori occasionali, come la particolare composizione del campione. L'andamento del rapporto tra infetti e tamponi giornalieri è comunque in continua discesa: la media degli ultimi tre giorni è del 10,3%, una settimana prima era del 16,5%.

L'incremento

Continua a diminuire anche l'incremento giornaliero dei contagiati, cioè i nuovi casi rapportati al totale del giorno prima. Sia ieri (1,5%) che domenica (1.8) si è scesi sotto il valore del 2%, il gradino su cui sembrava aver inciampato la scorsa settimana la corsa verso la sommità della curva dei contagi, la tanto attesa spianata che si avrà con un aumento dei positivi vicinissimo allo zero.

La frenata decisa dell'epidemia si legge ormai da due settimane anche nel dato dei ricoveri ospedalieri, soprattutto su quello relativo ai casi più gravi, i pazienti delle terapie intensive. Ieri è ancora diminuito (da 114 a 108) come avviene da 13 giorni consecutivi, dopo il picco del 31 marzo, quando i malati Covid occupavano 169 dei 170 posti in rianimazione loro dedicati in 11 ospedali marchigiani. In meno di due settimane si è passati da una saturazione del 99,4% al 63,5%. Più di un posto su tre in terapia intensiva è attualmente libero, pronto a ospitare i pazienti con le più gravi difficoltà respiratoria dovute alla polmonite provocata dal virus. Si è molto allentata la pressione sull'ospedale Marche Nord di Pesaro, che dopo un massimo di 40 ricoverati ora ha 11 pazienti in terapia intensiva, e anche a Torrette si vede un po' di luce, con 32 ricoveri, dieci in meno delle giornate più calde.

Il maxi-reparto alla Fiera

E intanto si sta realizzando il grande reparto rianimazione al Covid Hospital alla Fiera di Civitanova, che consentirà di riportare alla normalità gli ospedali che hanno resistito per settimane allo tsunami del Coronavirus. Il totale dei ricoveri per Covid, anch'esso da fine marzo in diminuzione, continua a oscillare un po' e ieri c'è stato un lieve rialzo, con il totale salito dai 1.603 del giorno di Pasqua a 1.067. Oltre a quelli nelle terapie intensive (108) ce ne sono 241 in semi-intensiva, 495 in altri reparti e 223 nelle aree post-critiche.

Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza è salito nelle Marche a 5.381, ma continua a crescere il numero dei pazienti guariti o dimessi, salito ieri a mezzogiorno a 1.588, oltre il doppio dei deceduti (713). Il totale dei positivi attuali, quelli che hanno in corso l'infezione e sono ricoverati o in isolamento domiciliare, è sceso così a 3.080.

La lista dei lutti

L'elenco delle vittime da Coronavirus nelle Marche poi in serata è salito, con i 15 decessi delle ultime 24 ore. Tra le vittime, forse per la prima volta, soprattutto donne (11) e anche persone non proprio avanti con l'età, come la 55enne di Rosora morta alla Rianimazione di Torrette, la 61enne di Porto San Giorgio deceduta a Fermo o una pesarese della stessa età morta a Pesaro. Nella giornata di Pasqua c'erano stati 13 decessi legati al virus, tra i quali spiccava il caso di un 50enne di Grottammare stroncato dal Covid senza il concorso di altre patologie.

Lorenzo Sconocchini

