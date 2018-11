«Il vetro blindato ha retto, però i danni restano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL RACCONTO/1ANCONA Non hanno rubato niente perché il vetro antisfondamento ha retto. Ma per sostituirlo ci sono voluti cinquecento euro. Una beffa per i tre bengalesi soci di Asia Carni, macelleria di via Marconi. E' dall'ingresso sul retro, in via Mamiani, che il ladro ha provato a fare irruzione, senza riuscirci. Ha provato ad abbattere la vetrata con una grossa pietra che i carabinieri hanno ritrovato davanti al negozio. Quattro, cinque colpi violenti e ben assestati. Ma non c'è stato niente da fare. «L'inquilino di sopra si è...