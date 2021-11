«Il vaccino ai più piccoli? Serve a loro non agli adulti»

ANCONA «Guai a dire che dobbiamo vaccinare i più piccoli per proteggere gli adulti». Sul vaccino per gli under 12 interviene a gamba tesa il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. «Credo che dovremo fare molta attenzione a veicolare la giusta e corretta informazione - ha sottolineato -: e cioè dobbiamo dire con chiarezza che nel momento in cui un vaccino viene approvato significa che quel vaccino i primi benefici li dà a chi il vaccino lo riceve». Fondamentale non far passare l'idea che la profilassi tra i 5 e gli 11 anni serva soprattutto a proteggere gli adulti e le persone fragili: «Non è così - osserva il sottosegretario -, sarebbe un messaggio sbagliato che non ci aiuterebbe a instaurare quel rapporto di fiducia di cui ci sarà bisogno su un tema così delicato qualora gli enti regolatori dovessero autorizzare un vaccino per gli under 12. Se un ente autorizza un vaccino significa che le evidenze scientifiche dicono con chiarezza che i benefici primari li ottiene colui che lo riceve. Poi è chiaro che questo complessivamente aiuta ad aumentare l'immunità complessiva della popolazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA