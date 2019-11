Il turismo ora attira investitori Il City riapre come smart hotel

L'ACCOGLIENZA

ANCONA L'hotel City di via Matteotti rinascerà come smart hotel a tre stelle. Chiuso nell'aprile 2018 a seguito della sentenza di fallimento che ha riguardato la società proprietaria Giubell Srl, è stato acquistato all'asta da un gruppo che si occupa di investimenti nel settore del turismo composto da Eugenio Gallo, Eros Cecconi e Giuseppe Galimberti.

«L'hotel sarà completamente ristrutturato spiega Eugenio Gallo e i lavori partiranno a breve. Speriamo di essere operativi fra sei mesi. Realizzeremo uno smart hotel in pieno centro a tre stelle, con le più moderne tecnologie della domotica». Eugenio Gallo da anni lavora nel settore del turismo, Cecconi proviene dal mondo degli investimenti finanziari e immobiliari, Galimberti è il socio storico di Cecconi e proviene da ex Banca Imi e Jp Morgan. Dall'incontro di questi tre imprenditori è nato un gruppo che ha un progetto di investimento nella regione di circa 100 milioni nel settore del turismo, tant'è che recentemente ha acquistato ad Ancona il quarto piano dell'ex cinema Metropolitan con esclusive suite e ha da poco rilevato la gestione degli appartamenti turistici di Palazzo Torriglioni, nel vicolo dei Tribunali.

Il gruppo è proprietario anche di una parte dell'Adamo ed Eva Resort a Numana, ed Eugenio Gallo spiega che «abbiamo appena acquistato il Life Hotel di Porto Recanati che diventerà un hotel a 4 stelle fronte mare, e stiamo trattando per un'importante lottizzazione a Porto Recanati dove nascerà un'altra attività ricettiva. Noi stiamo investendo in questo settore perché la regione sta registrando tantissime nuove presenze e quindi è un mercato nel quale crediamo. La regione ha sempre più visibilità e anche ad Ancona sono aumentati i turisti. Le suite dell'ex cinema Metropolitan hanno già avuto diverse prenotazioni e abbiamo deciso di investire nuovamente ad Ancona». Le dodici suite, al quarto piano dell'immobile di corso Garibaldi, sono ispirate alla regia cinematografica dei più importanti esponenti della settima arte, in onore del celebre cine-teatro Metropolitan e ognuna è dotata di un sistema domotico di alta qualità, che garantisce il controllo di tutti i dispositivi presenti nell'appartamento, il comfort, la sicurezza e il risparmio energetico, come una vera e propria smart home. Ogni suite ha una personalità unica, ispirata alle atmosfere cinematografiche dei registi più influenti, e le grandi vetrate e la luce degli ambienti open space conducono l'ospite in un'atmosfera da loft metropolitano di lusso, ma con la comodità di un vero e proprio appartamento.

«Nel centro di Ancona manca però un hotel a 3 stelle di qualità continua Eugenio Gallo - e abbiamo così deciso di aprirlo, acquistando e ristrutturando l'hotel City». L'albergo di via Matteotti era stata chiuso nell'aprile del 2018 dopo la sentenza del tribunale che aveva dichiarato fallita la Giubell srl, società proprietaria della struttura ricettiva e facente capo a Letizia e Lorenzo Guzzini, imprenditori notissimi nel capoluogo e figli di Peppa e Benito Guzzini, volti storici del ristorante Il Giardino del Viale della Vittoria. La stessa sorte era capitata all'hotel Della Rosa di piazzale Rosselli, proprio di fronte alla stazione ferroviaria. Anche l'hotel Della Rosa infatti era di proprietà della Giubell srl e, a seguito della sentenza di fallimento, era stato chiuso pochi giorni dopo l'hotel City. Entrambi sono stati poi acquistati all'asta e, chi ha comprato l'hotel Della Rosa, avrebbe già un albergo ad Ancona.

«Ancona è sempre più attrattiva commenta Emiliano Pigliapoco, presidente Federalberghi Marche e sono aumentati le presenze e i turisti. È importante che le strutture siano riqualificate e l'acquisto dei due hotel è una bellissima notizia. Le prenotazioni ad Ancona non sono più solo legate al business, ma sta crescendo il numero di persone che decide di soggiornare nel capoluogo per visitarlo. Ancora c'è molto da fare, ma si sta andando verso la direzione giusta. Diverse compagnie hanno capito le potenzialità della città e cercano strutture». Una di queste è la catena francese B&B Hotels (3 stelle), una delle più importanti catene di budget hotel in Europa, con oltre 400 strutture nel mondo. Un'altra è Sina Hotels, punto di riferimento del lusso made in Italy con alberghi a 4 o 5 stelle in Italia, a Venezia, Firenze, Roma, Viareggio, Torino, Milano, Parma, Perugia e Capri. «Entrambe sono interessate ad aprire hotel ad Ancona spiega Pigliapoco ma ancora non sono riuscite a trovare le strutture giuste perché hanno bisogno di immobili grandi e hanno difficoltà a trovarli in città».

