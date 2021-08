Il test salivare pronto uso: in un'ora anche 300 risposte

7Se l'evoluzione del mercato della prevenzione sanitaria nell'area Covid continua a correre, non si può certo dire che l'anconetana Innoliving stia a guardare: l'azienda anticipa il mercato e lancia il test salivare 2019-nCov. È una vera novità per l'Italia perché è molto semplice nell'utilizzo e per questo motivo un unico operatore ha la possibilità di effettuare anche 300 test in un'ora. Questa performance è resa possibile dal sistema che raccoglie la saliva tramite uno sticker (nella foto) da tenere in bocca per due minuti, mentre la risposta arriva nei successivi 10 minuti ed è efficace per oltre il 95%. Se la documentazione dei pazienti (studenti, dipendenti, prenotati) viene preparata in precedenza, il test 2019-nCoV potrebbe essere svolto sotto il controllo sanitario in maniera contemporanea per più persone.

Se si pensa ai luoghi di lavoro con molto personale, alle scuole o alle strutture sanitarie, allora si può comprendere la portata dell'innovazione che Innoliving ha immesso sul mercato italiano. Con 2019-nCoV, infatti, si va incontro alle esigenze di quelle istituzioni e strutture sia sanitarie sia della scuola o dei luoghi di lavoro dove devono essere fatti centinaia di test contemporaneamente per consentire accessi verificati e veloci senza code o inutili colli di bottiglia. «Abbiamo verificato che sul mercato sta nascendo una nuova domanda di campionature rapide, che possono essere fatte in un ristretto lasso di tempo per quantità importanti di pazienti ha detto Danilo Falappa direttore generale di Innoliving e questo prodotto risponde esattamente a queste esigenze. Del resto la ripresa delle attività produttive e scolastiche presuppone che i tempi dei monitoraggi vengano velocizzati e realizzati per quantità importanti di pazienti».

