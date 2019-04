CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROGETTOANCONA Il terminal crociere all'esame del consiglio comunale. Arriva oggi in aula il progetto per il banchinamento dell'Arco Clementino così da realizzare un attracco da 355 metri. Oltre a nuova strada «da realizzare lungo le mura storiche all'interno dell'area Fincantieri» così da collegare il terminal crociere alla viabilità esistente. Prevista anche «la realizzazione di un parcheggio multipiano, nell'area ora in uso a parcheggio per gli addetti di Fincantieri, destinato ai crocieristi che sceglieranno di raggiungere...