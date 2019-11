Il suo percorso

Presiede la Società

scientifica

di Architettura Tecnica

Marco D'Orazio, nato a Roma il 21 aprile del 1965, è professore ordinario di Architettura tecnica al dipartimento di ingegneria, civile, edile e architettura. Dopo la Laurea in Architettura all'Università degli studi di Firenze ha conseguito una seconda laurea in Ingegneria edile e il dottorato di ricerca, entrambi all'Università Politecnica delle Marche, e una specializzazione presso l'Università degli Studi di Siena. Già presidente della Società Scientifica di Architettura Tecnica, D'Orazio è attualmente membro del consiglio di amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche oltre che presidente di commissioni tecniche nazionali (Uni) ed esperto nazionale in commissioni tecniche europee (Cen). Il professore è anche editor associato di diverse riviste internazionali, membro del comitato scientifico di riviste nazionali nonché membro del comitato editoriale di numerose collane dedicate ai temi delle tecnologie della costruzione. E ancora, è autore di oltre 280 pubblicazioni sempre su questi temi. Dallo scorso 1° novembre D'Orazio è pro rettore della Politecnica con tanto di delega e firma per l'edilizia: un elemento di discontinuità con il passato. Sarà la spalla del neo rettore Gian Luca Gregori.

