Il sorpasso dei guariti sui malati Epidemia ferma in tre province

ANCONA Più di metà regione con l'epidemia praticamente ferma, con i nuovi contagi azzerati da due giorni in tre province su cinque, e il sorpasso dei guariti sui malati ancora in corso: 2.847 a 2.795. Due buone notizie che non daranno purtroppo sollievo ai familiari di quasi mille vittime del Coronavirus nelle Marche (ieri altre 5 il totale è salito a 982) ma che almeno ripagano il superlavoro di medici e infermieri e il sacrificio di chi ha sopportato due mesi di lockdown, spesso a scapito della propria attività economica, e di chi ha garantito nel frattempo che la vita andasse avanti.

Il bollettino

Il bollettino Gores Marche di ieri mattina - con i 16 nuovi casi positivi su 783 tamponi esaminati giovedì, più o meno uno su 50 - conferma che nelle province di Ancona, Fermo e Ascoli l'epidemia è ormai in fase di curva piatta. Per il secondo giorno consecutivo tutt'e tre le registrano zero contagi (per Fermo è il sesto giorno di seguito, per Ascoli il quarto), mentre Pesaro cresce di 10 casi (totale di 2.723) e Macerata di 5 (1.087) e un test positivo riguarda un residente di fuori regione. Il totale dei contagiati da febbraio a ieri è arrivato a 6.619.

Ormai soltanto Pesaro Urbino, la provincia per altro dove si stanno facendo più tamponi a soggetti in quarantena già da aprile, continua a salire sensibilmente, con valori doppi rispetto alla media regionale, ieri allo 0,2%. Dei circa 150 casi di contagio diagnosticati nell'ultima settimana ben 84 riguardano Pesaro Urbino, che ha una media giornaliera di 12. Macerata continua a salire al passo di oltre 5 positivi al giorno Ancona è a 2 (1.840 casi totali) mentre Ascoli e Fermo hanno avuto un caso in sette giorni e sono ferme rispettivamente a 288 e 455 positivi.

L'anomalia

Ma l'anomalia di Pesaro Urbino, prima provincia marchigiana ad essere investita dall'ondata di piena dell'epidemia, si spiega in buona parte con lo smaltimento di un arretrato diagnostico. Ora che gli ospedali e i reparti di terapia intensiva si stanno svuotando, nelle Marche la procedura del tampone si è molto velocizzata e avviene, sui casi di sintomi recenti, nel giro di 30 ore. Ma soprattutto nella provincia di Pesaro Urbino c'è una mole di lavoro accumulato nella fase acuta dell'epidemia ancora da smaltire. Dei 10 nuovi positivi diagnosticati ieri, per dare un'idea, soltanto 3 si riferiscono a sintomi evidenziati a maggio, gli altri riguardano soggetti in isolati ad aprile e in un caso anche a marzo. Proprio questo periodo mediamente ancora troppo lungo tra la data di inizio sintomi e il tampone (la mediana nelle Marche supera i 10 giorni) è uno dei motivi che spiegherebbero come mai perdiamo posizioni nell'ultima stima fatta ieri dall'Istituto superiore di Sanità sugli indici di contagio nelle varie regioni italiane.

I casi secondari

L'Rt (il numero di casi secondari generati da un soggetto infetto in una determinata fase dell'epidemia) attribuito alle Marche è in ascesa, valutato intorno allo 0,58, in un range nazionale che va da un minimo della Sardegna (di poco superiore allo 0,2) a un picco anomalo di 1,2 dell'Umbria, che però avendo pochissimi casi può registrare rialzi improvvisi dell'indice anche con un piccolo focolaio.

Per le Marche dunque l'indice Rt cresce rispetto a quello che una settimana fa, con un valore allo 0,29, ne aveva fatto la regione più virtuosa d'Italia nel contenimento dell'epidemia, dove servivano più di tre soggetti positivi per contagiarne un quarto. Il rialzo dell'Rt marchigiano registrerebbe però - a scoppio ritardato - una situazione non più attuale, proprio per lo stacco temporale tra la data di inizio dei sintomi e il referto di molti tamponi. La stima attualizzata dell'Rt fatta dall'Osservatorio epidemiologico della Regione Marche è in questa fase dello 0,35, con un intervallo di confidenza, in pratica l'oscillazione dell'indice, di 0,06.

L'aggiornamento

Non è soggetta invece ad interpretazioni l'altra buona notizia di giornata, che riguarda l'aumento dei guariti e dimessi nelle Marche, saliti a 2.847 (+122 in 24 ore) valore che ieri per la prima volta in 80 giorni di emergenza sanitaria da Covid-19 ha superato il dato dei positivi attuali. Sono scesi infatti a 2.795 i marchigiani che hanno ancora un'infezione da Coronavirus e sono ricoverati in ospedale (sempre di meno, ieri 196) o si curano in isolamento domiciliare (2.599).

Lorenzo Sconocchini

