Il sistema regionale 13° nel report Ambrosetti

7La Regione Marche si è classificata nel 2020 al 13° posto tra le Regioni italiane per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare. Il dato emerge dalle classifiche del Welfare Italia Index 2020 - indicatore sintetico di misurazione delle performance dei territori in termini di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione - realizzato da Welfare, Italia, think tank nato su iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con The European House Ambrosetti. Il Welfare Italia Index viene presentato analiticamente all'interno del Rapporto Annuale del think tank Welfare Italia, disponibile sul sito di Welfare Italia. Il Welfare Italia Index è basato su 22 Key Performance Indicator che misurano dimensioni di input , ovvero indicatori di spesa (pubblica e privata) in welfare che raffigurano quante risorse sono allocate in un determinato territorio (ad esempio l'ammontare allocato tramite Fondo Sanitario Nazionale rapportato sul totale della popolazione regionale o l'assegno pensionistico medio mensile degli over 65) e dimensione di output2 , ovvero indicatori strutturali che rappresentano il contesto socio-economico in cui si inserisce la spesa in welfare (ad esempio il tasso di disoccupazione o la quota di famiglie in povertà). Dal calcolo dei parametri emerge che le Marche sono classificate al 14° posto per la spesa sanitaria pubblica con un importo pro-capite annuo di 1.908 Euro contro un valore mediano nazionale di 1.979 euro e al 12° per la spesa sanitaria privata con un importo pro-capite annuo di 527 Euro, contro un valore mediano di 557 euro. Inoltre, si posizionano a metà classifica (12a posizione) per ciò che riguarda la spesa in interventi e servizi sociali pro capite (102 euro contro un valore mediano di 125 euro).

