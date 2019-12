Il sindaco: «Un plauso alle forze dell'ordine»

OSIMO Il tema della sicurezza, sulla scia dei furti negli appartamenti, aveva monopolizzato l'agenda politica osimana delle ultime settimane. Così la notizia dell'arresto della banda di ladri albanesi innesca una sequela di reazioni e commenti. A partire dal sindaco Simone Pugnaloni, che già in mattinata, sui canali social, rivolgeva i complimenti alle forze dell'ordine. «A loro il nostro pubblico ringraziamento, spetta loro comunicarci la lieta notizia di fine anno», scrive in un post dai toni enfatici pubblicato a mo' di menzione speciale per il lavoro quotidiano dei tutori dell'ordine. «Con loro, ad Osimo, ordine e sicurezza non mancheranno mai». Anche la Lega esprime in una nota «grande riconoscenza ed ammirazione per l'operazione della locale compagnia dei Carabinieri che ha condotto a diversi arresti nella giornata di ieri. Solo con l'operato di professionisti seri e competenti si possono dare risposte concrete alle esigenze di sicurezza dei cittadini». Un passaggio, quello sui professionisti della sicurezza, che contiene un riferimento neanche troppo velato al tema delle ronde cavalcato dalle liste civiche, con cui la Lega aveva polemizzato nei giorni scorsi. Ma anche il fondatore delle Civiche Dino Latini, che pure la notte del 18 dicembre aveva postato un video in cui si riprendeva mentre era in strada a San Biagio con i volontari delle Civiche per un presidio di sicurezza, ieri su Facebook faceva i complimenti ai Carabinieri di Osimo «che hanno arrestato in flagranza per due furti a Falconara e che si presumono responsabili di quelli compiuti in Osimo. Non abbassiamo la guardia in tema di sicurezza».

