Il sindaco Signorini

«No a speculazionidi tipo politico»No a speculazioni politiche sulla sicurezza. Lo afferma, in una nota, Stefania Signorini, sindaco di Falconara dopo l'accoltellamento di sabato sera in un locale di piazza Mazzini. «Un evento imprevedibile e indipendente dallo svolgimento della manifestazione Falcomics - dice il sindaco - , cui le forze di polizia hanno dato una risposta immediata, intervenendo in pochi minuti». Gli stessi agenti di polizia locale, che pure erano contemporaneamente impegnati in un incendio in via Cesanelli, sono arrivati...