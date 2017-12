Il sindaco Misiti: «Lutto cittadino»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE TESTIMONIANZESIROLO Risveglio choc per la Riviera. La notizia della morte di Francesco si è sparsa in un attimo ieri mattina. Lasciando Sirolo senza parole. Ma capace di gesti per testimoniare la vicinanza di tutti i residenti. Il sindaco Moreno Misiti ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali (non ancora fissato) del ventunenne, morto nel tragico incidente stradale. «La notizia ha sconvolto il paese intero dichiara il sindaco e mi stringo ai genitori Giorgio e Isabella che conosco molto bene e a tutti i loro...