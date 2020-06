Il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, ha messo sul piatto delle richieste tutte le urgenze del territorio in un recente incontro con il commissario Legnini.

Quali sono le maggiori criticità sul tema della ricostruzione?

«Ancona non abbiamo visto una semplificazione degli iter e la riduzione della burocrazia nella ricostruzione pubblica. Il commissario alla ricostruzione Legnini si è esposto molto con i sindaci promettendo di snellire le procedure di gara, ma ancora all'atto pratico non c'è nulla. Un aspetto che ancora non è stato affrontato è la stabilizzazione del personale degli uffici tecnici, che devono essere invece potenziati ulteriormente. Anche sulla ricostruzione privata, fino a questo momento, non c'è stato nessun passo in avanti e i problemi restano sul tappeto. Pensiamo, inoltre, che sarebbe importante mettere in sinergia gli uffici delle ricostruzione e i Comuni per creare percorsi più veloci e semplificati».

Lei ha esposto queste problematiche a Legnini: si aspetta passi in avanti dopo l'inerzia delle precedenti gestioni?

«Il commissario conosce e capisce molto bene tutti i territori e le problematiche locali. Sa come si può collaborare efficacemente con le amministrazioni per poter migliorare la problematica situazione nella quale ci troviamo. Abbiamo spiegato che per ricostruire una scuola non devono passare sei anni: è una situazione che deve cambiare. Ci sarà un progetto specifico per la messa in sicurezza delle nostre scuole. Il commissario ci ha messo da faccia e vuole fare da garante».

Non avete mai certo risparmiato critiche ai vari governi che si sono succeduti. Cosa contestate maggiormente al Governo?

«Oltre ai soliti spot che abbiamo visto durante tutti questi mesi, di concreto abbiamo visto davvero poco e le risposte a una ricostruzione ferma da anni non ci sono state. Ancora oggi molti cittadini si lamentano: molti sono ancora arrabbiati per questa situazione mentre altri si sono rassegnati. I sindaci hanno un ruolo essenziale che è quello di incalzare Governo e Regione. Le nostre critiche vanno anche alla giunta regionale, che è stata assolutamente immobile, non svolgendo le proprie funzioni e dimenticando i territori colpiti».

