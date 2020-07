Il Salesi in cantiere con nuova morgue e quarta corsia

Poco più di un anno fa, a metà maggio del 2019, è partito il Salesi. Era il risultato minimo atteso considerato che il pediatrico regionale era in gestazione da oltre 10 anni mentre la vecchia struttura del Passetto regge il passo.

Dove eravamo rimasti

A gennaio 2019 erano in corso la stipula del contratto e la consegna dei lavori alla ditta friulana Rizzani-De Eccher insieme a Pessina e Sacaim arrivate prime in graduatoria nel bando scaduto a ottobre 2018. In realtà per vedere il cantiere partire sono serviti un altro paio di mesi utilizzati per la chiusura del progetto esecutivo. La durata prevista era di 30 mesi. Investimento da 56 milioni di euro per 119 posti letto

Dove si trova adesso

I lavori riguardano la realizzazione della paratia a monte della nuova morgue e dell'isola ecologica, del cunicolo impianti. È prevista la realizzazione della nuova morgue entro il 2020 per poi procedere alla demolizione della vecchia e iniziare i lavori di realizzazione del nuovo ospedale pediatrico. L'ultimazione dei lavori prevista per il 20/07/2022. Nel frattempo, è in corso la realizzazione della quarta corsia su via Conca, il cui termine dei lavori è previsto entro questa estate, che permetterà l'uscita dei mezzi di cantiere in sicurezza, e al termine dei lavori lascerà una sezione stradale, nel tratto interessato, con una corsia in più. Il nuovo pediatrico avrà una superficie di circa 22mila metri quadrati, la nuova morgue di 1500 e la nuova isola ecologica di 260 mq.

