Il ritardo del bando Muraglia attende di conoscere la gara

Considerata la grande battaglia che si è svolta nella provincia di Pesaro forse è il grande rimpianto dell'amministrazione Ceriscioli che sperava di poter lanciare il bando molto prima.

Dove eravamo rimasti

Dopo che l'associazione temporanea di imprese formata da Renco, Papalini, Linea Sterile e Siram aveva ottenuto il miglior giudizio rispetto al progetto originario di Icm era stata richiesta la prestazione di servizi di assistenza economica, finanziaria e giuridica per la fattibilità del partenariato pubblico-privato. A gennaio 2019 si pensava che il bando di gara fosse dietro l'angolo e invece un anno e mezzo dopo siamo ancora in attesa.

Dove si trova ora

È stata dichiarata la pubblica utilità della proposta di project financing pervenuta ed individuato il promotore con la delibera di giunta n. 84 a gennaio del 2019. Con la delibera di giunta n. 100 di febbraio 2020, tra l'altro, è stata assegnata la prosecuzione del procedimento all'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord e sopratutto è stato verificato e validato il progetto da porre a base di gara. Nel frattempo il comune a settembre ha fatto la variante urbanistica. Bando di gara in corso di emanazione da parte dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord. Il nuovo ospedale avrà 550 posti letto e costerà 200 milioni di euro ma di cantiere se ne parlerà almeno nel 2021.

