Il ristorante si ferma per la canna fumaria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I LOCALIANCONA Sospesa l'attività del ristorante Brace & Farina in via Matteotti per canne fumarie non a norma. Dopo il sopralluogo della Polizia locale che ha accertato «la realizzazione di canne fumarie non conformi all'art.98 del Regolamento edilizio comunale», il titolare del locale ha deciso di chiudere temporaneamente l'attività lunedì 23 settembre. La decisione«Nel soffitto ci sono delle infiltrazioni - spiega il titolare Michele Lerri e alcuni giorni fa la pioggia ha provocato l'allagamento del locale e sono dovuti intervenire i...