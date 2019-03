Il risiko dei palazzi fantasma Missione recupero in 3 mosse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL DEGRADOANCONA Per anni e anni, da un minimo di 7 a un massimo di 25, ridotti a palazzi fantasma, vandalizzati dalle incursioni di teppisti e sbandati, usati come depositi di scatoloni e vecchie scrivanie, consumati da umidità e muffe, in un caso addirittura occupati da una comune di senza tetto che vivevano privi di allacci per luce, acqua e gas. Tre edifici pubblici del centro cittadino di Ancona, per un totale di quasi 9mila metri quadri, stanno per essere recuperati - è il caso dell'ex Ispia e della Casa del mutilato - o tornano...