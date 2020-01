Il risarcimento negato

L'ultima parola

alla Cassazione

Il caso di Marianna Manduca (nella foto) ha fatto giurisprudenza in Italia. Per la prima volta sono stati ritenuti responsabili della morte di Marianna Manduca, uccisa dal marito dopo aver presentato invano dodici denunce, anche i magistrati, per il loro comportamento ritenuto negligente. Dieci anni dopo la sua morte, infatti, nel 2017, lo Stato ha dovuto risarcire i tre orfani della donna vittima di femminicidio per l'inerzia dimostrata dalla procura di fronte alle dodici denunce sporte dalla vittima. Raggiunta da vari fendenti, è morta per mano dell'ex marito a Palagonia, in provincia di Catania, dove viveva. Per gli orfani, adottati dal cugino che vive a Senigallia, è arrivato il risarcimento di poco più di 250mila euro. Lo Stato però ha impugnato la sentenza e a marzo scorso in appello è stata ribaltata. Condanna annullata con richiesta di restituzione del risarcimento, con tanto di interessi. Domani era attesa la risposta della Cassazione ma l'udienza è stata rinviata. Il futuro dei tre orfani verrà quindi deciso a breve anche se una nuova data ancora non è stata fissata. Il figlio maggiore, che si chiama Carmelo proprio come il cugino di Marianna che l'ha adottato, ha lanciato tramite il Corriere Adriatico un appello ai giudici: abbiamo già perso nostra madre, non toglieteci anche il futuro. Il denaro è stato investito in un Bed and breakfast.

