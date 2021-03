Il ricorso al Tar del comitato: «No al decreto scuole aperte»

7Un gruppo di genitori ha presentato ricorso al Tar contro il provvedimento con cui il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha disposto la didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori. La mossa del comitato è avvenuta dopo che una delegazione dei rappresentanti del Comitato Priorità alla scuola e del coordinamento studentesco Stop Dad diversi giorni fa aveva incontrato l'assessore all'Istruzione Giorgia Latini, il capo di gabinetto del presidente del consiglio regionale e i capigruppo di minoranza Maurizio Mangialardi (Pd) e Marta Ruggeri (M5s) a Palazzo Leopardi. Poi la scorsa settimana, Acquaroli ha attivato l'ordinanza e sono partite le carte bollate. Secondo il gruppo che ha promosso l'azione in questione, infatti, la didattica a distanza andrebbe a ledere il diritto all'istruzione, non consentendone il pieno godimento, anche per la mancanza di mezzi connessione, oltre che per l'eventuale impatto sulla salute psicofisica degli studenti. Acquaroli si è dimostrato molto sereno sul punto. «Abbiamo lungamente valutato tutti i numeri e le cifre della situazione sanitaria locale e generale - ha detto il governatore - e l'ordinanza è stata basata su una relazione molto precisa. Abbiamo cercato di difendere i diritti dei ragazzi fin quando abbiamo potuto a questo punto non siamo più in grado di mandare avanti le lezioni». Nel mese di gennaio era stato Priorità alla scuola a fare ricorso al Tar seguito da due avvocati di Ancona, Daniele Valeri (amministrativista) e Elisabetta Nicolini (penalista) che si sono avvalsi della collaborazione del legale Maria Virgilio di Bologna, protagonista del ricorso contro l'ordinanza emessa dalla Regione Emilia Romagna, risultato poi vittorioso.

