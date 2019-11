Il rettorato soltanto nel 2025 Ci spiegate di chi è la colpa?

IL CASO

ANCONA Bello è bello. Ma resterà sulla carta, per altri sei anni, due in più rispetto alle attese. Il fulmine che il rettore Gian Luca Gregori ha lanciato, durante il forum al Corriere Adriatico, sull'allungamento dei tempi per il recupero del comparto rettorato-ex palazzo della Provincia colpisce i palazzi delle istituzioni. Che già pensavano, la Provincia, di aver risolto il ritorno in centro degli uffici; il Comune, non solo di aver tolto dal degrado lo scheletro che incombe in centro, ma anche di aver un centro direzionale, con tanto di spazio dedicato ai giovani. Non che il miracolo non si compia, ma, come ha detto Gregori, slitta nel tempo: almeno nel 2025. Tempi lunghissimi in una città che di stop and go, lavori annunciati e realizzati con il contagocce, soffre da tempo. Fragore e richiesta di un momento di riflessione, queste le reazioni che filtrano, il giorno dopo, tra un imbarazzato silenzio.

La Provincia

«L'ho appreso dal Corriere Adriatico», fa sapere Luigi Cerioni, presidente della Provincia, partner dell'università nel progetto di riqualificazione. Un progetto complessivo da 20 milioni, a carico dell'ateneo, avviato con il passaggio di due immobili stimati 5,8 milioni per l'ex palazzo di vetro e 2,1 per il rettorato che si affaccia su piazza Roma. L'allungamento dei tempi di realizzazione comporta la perdita, al momento, del finanziamento regionale di 5 milioni, concesso per l'efficientamento energetico degli stabili, che si cercherà di recuperare con una nuova convenzione tra ateneo e Regione. Tra gli effetti, meno preoccupanti, anche il rallentamento del ritorno in centro degli uffici della Provincia che resteranno invece ancora in gran parte nella sede della Passo Varano. Ora la Provincia, prima di ogni valutazione, intende comprendere che cosa accadrà auspicando che prosegua il dialogo con l'ateneo che, attraverso le presidenze Serrani e Cerioni, ha prodotto l'accordo.

Il Comune

Anche in Comune, la notizia è piombata come un fulmine a ciel sereno. Sebbene l'amministrazione comunale non abbia dirette competenze sulla riqualificazione, è certo che una soluzione più rapida sarebbe stata auspicabile per restituire decoro a un importante segmento del centro. Il silenzio deriva anche in questo caso dalla necessità di voler fare un approfondimento su una questione su cui, certamente, non si allenta la presa, come quella del decoro del centro. Proprio su questo punto, si cercherà di lavorare, come annunciato dallo stesso rettore: ridurre il più possibile l'impatto visivo dello scheletro rosso.

Il clamore

Il silenzio del day after è ancora più dissonante perché fa seguito al clamore con cui il progetto è andato avanti. Era stato presentato il 6 giugno 2018 dal rettore Sauro Longhi e dalla presidente della Provincia di Ancona Liana Serrani dopo l'approvazione all'unanimità dell'accordo di partenariato pubblico tra Provincia e ateneo. Il 28 maggio dell'anno successivo, in aula magna, la presentazione ufficiale di fattibilità. «Un'aula grande per presentare un grande progetto, per il futuro della città e dell'università» aveva detto Longhi in quella occasione. Infine, il 23 settembre era stato sottoscritto l'atto di compravendita, con l'annuncio del 2023 come termine dei lavori. La doccia fredda, appena un mese dopo: il 28 ottobre, tre giorni prima della scadenza del mandato di Longhi, quando il cda dell'ateneo, ha rivisto il cronoprogramma. Quello precedente non era praticabile. Se ne riparlerà nel 2025.

Edoardo Danieli

