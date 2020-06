IL RETROSCENA

Ci sarà, forse più avanti, anche una narrazione del «fare». Per adesso c'è la comunicazione, prima e dopo di tutto. È la politica, bellezza. Attenzione allora ai particolari. Nel micromarchio che firma i roll up circolati nelle chat della coalizione (con slogan e icone del candidato Mangialardi) spunta un brand che nel Pd è diventato iconico negli ultimi mesi: Consenso.

Il marketing politico

Consenso è un'agenzia di comunicazione e marketing politico di Faenza che ha gestito, in compartecipazione, la campagna elettorale vincente di Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna e neo-Piave democrat contro l'avanzata dei leghisti. La mente rotante di Consenso si chiama Daniel Fishman, il guru italo-britannico che secondo lo storytelling nazionale, creatosi a valle della vittoria del centrosinistra in terra emiliana, ha fermato la Bestia di Salvini. Fishman ha neutralizzato l'offensiva social del Carroccio studiando la geografia dei Comuni locali fino a individuarne 88 come decisivi e su quelli ha guidato Bonaccini con il bisturi politico.

I diversi colloqui

Come negli Usa si parla di swing state, gli stati che secondo il loro orientamento spostano la vittoria tra repubblicani e democratici, così in Emilia i Comuni chiave hanno portato Bonaccini al successo. L'entourage di Mangialardi racconta di diversi colloqui con Fishman «che però - sussurrano - sarà usato come figura-quadro di confronto e non di appoggio strutturale». Tradotto: ha fornito le linee guida generali della cartellonistica con claim (lo slogan), colori e loghi e poi rimarrà come spalla importante ma non sarà una presenza ingombrante. Un light spin doctor, tipo. Nessuno dice, invece, se Fishman sia stato ordinato da Roma perché le Marche non si possono perdere o se sia un'intuizione pesarese diventata realtà dopo il capolavoro Emilia Romagna. Di certo è un segnale strategico allineatosi insieme ad altri particolari. I più attenti ieri hanno ricordato come nel 2015 anche la campagna di Ceriscioli iniziò da Ancona. E anche allora fu la Mancinelli a rompere il ghiaccio. Allora era la Loggia dei Mercanti, oggi la Mole. Sul punto specifico i più affilati, che nel Pd sono sempre parecchi e bene armati, hanno nebulizzato un po' di peperoncino («dopo il Covid dove si poteva iniziare se non da un Lazzaretto?»). Ancora. Il coordinatore della campagna elettorale di Mangialardi (che affiancherà il segretario regionale Pd Giovanni Gostoli anche come coordinatore delle liste) sarà Andrea Gentili.

Una partita Iva al coordinamento

Gentili, 44 anni, agente di commercio nel ramo calzaturiero prestato alla politica è diventato sindaco a Monte San Giusto per 42 voti al primo mandato ed è stato rieletto al secondo vincendo a mani basse. «La stima reciproca con Maurizio - ha detto ieri - è nata in seno all'Anci. Sono onorato e pronto per questi tre mesi di corsa». Anche qui un po' di memoria farà bene: Monte San Giusto è il Comune in cui per 15 anni (dal 1975 al 1990) iniziò la carriera un certo Giulio Silenzi, allora sindaco più giovane d'Italia. Ponti che si allacciano, legami che ritornano. Avesse potuto scegliere Mangialardi avrebbe preso con sè l'art director, e amico carissimo, Giuliano De Dominicis e l'ex presidente della Provincia Patrizia Casagrande. Entrambi, purtroppo, mai tanto compianti. Ma questa è un'altra storia.

Andrea Taffi

