IL RETROSCENA

ANCONA Era solo questione di tempo. I segnali sul territorio già da qualche giorno annunciavano perturbazioni e bassa pressione in avvicinamento sull'ospedale Covid di Civitanova. Non tanto gli appelli pubblici dell'opposizione e dell'ex governatore D'Ambrosio, peraltro di area democrat anche se da un pezzo fuori dai giochi, quanto i mugugni di esponenti della direzione regionale Pd. Che però la pioggia arrivasse dall'area della sottosegretaria al Mise, Alessia Morani questo in pochi lo aspettavano.

Il post sui social

Un lungo post su Facebook, molto misurato ma secco sull'opportunità di realizzare la struttura temporanea apre di nuovo lo squarcio sul fianco del corpo democrat marchigiano da poco richiuso con grande fatica dopo la mediazione per Mangialardi candidato (e l'annesso sacrificio del governatore uscente Ceriscioli). «Il tema è molto delicato - inizia a giri contati Morani - e per questo ogni parola merita di essere meditata bene. Il territorio marchigiano è tra i più colpiti da questo terribile virus e abbiamo pianto tanti, troppi morti. Proprio nel mezzo dell'emergenza è stata pensata quella struttura alla fiera di Civitanova e nel momento in cui è stata annunciata ho creduto che fosse un intervento opportuno e tempestivo».

La prima obiezione

Qui sale la prima obiezione. «Non ho condiviso l'incarico a Bertolaso poiché credo che nelle Marche ci siano personalità che hanno dimostrato sul campo e, in particolare, nella protezione civile le loro capacità e professionalità e ho trovato del tutto incomprensibile avere affidato la raccolta delle donazioni private all'ordine di Malta invece che alla Protezione civile nazionale. Sarebbe certamente stato più trasparente affidarsi ad un organismo pubblico». Morani quindi salta in avanti condividendo la decisione per strutture temporanee non solo per Civitanova ma per tutte le Marche («io stessa mi sono spesa per un ospedale da campo militare che è stato poi installato a Jesi»). Il fattore tempo che aveva giocato a favore del governatore però gli si è rivoltato contro. «È passato, però, molto tempo - continua Morani - e la struttura a Civitanova ancora non c'è. Anche la fase acuta del contagio è passata: oggi nelle Marche abbiamo 61 pazienti in terapia intensiva».

Il merito tecnico

Qui si entra nel merito tecnico della questione. «Mi chiedo - si domanda Morani - se quella struttura per come è stata pensata abbia ancora oggi senso e se invece non varrebbe la pena utilizzare le donazioni dei marchigiani per rafforzare le strutture ospedaliere esistenti come sta facendo l'Emilia Romagna allargando ed affiancando i moduli preesistenti». Da cui seguono poi tutte le considerazioni che ben si conoscono sull'ondata di ritorno e sulla necessità di farsi trovare preparati. Pronta l'obiezione anche all'indirizzo di chi, Ceriscioli in primis, ha giustificato la necessità del Covid Hospital per consentire la riattivazione dei reparti ordinari negli ospedali convertiti per il virus. «Allora mi chiedo perché non utilizzare strutture già pronte come Villa Fastiggi o Campofilone. Credo che queste siano domande che in molti si stanno facendo e che meriterebbero un dibattito pubblico più franco ed approfondito».

Dietro le quinte

Più delle argomentazioni è stata la firma ingombrante del sottosegretario a lasciare tutti a bocca aperta, unico rappresentante marchigiano nel governo. «Ma quale regolamento dei conti, non è una questione politica quanto una riflessione tecnica, di politica sanitaria» sarebbe il senso delle confidenze fatte dalla Morani al suo entourage. Che però è sintomatico di un disagio che torna ad affiorare («domande che si stanno facendo in molti» dice nel passaggio finale). Qualcuno ha pensato subito alle posizioni di traverso prese da Ceriscioli nei confronti del governo nella prima parte dell'avanzata del Covid. Niente di tutto questo, secondo le parole riservate di Morani al suo staff. «Solo una questione tecnica». Che però, Morani dixit, necessita di «un dibattito più franco e approfondito». Più che sufficiente per ipotizzare che l'idillio tra il governatore eroe e il suo partito sia di nuovo in fase discendente.

Andrea Taffi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA