Il restyling del viale storico, nel progetto originario, si sarebbe dovuto interrompere a Porta Pia. Ma poi il Comune ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture il via libera allo storno di un milione di euro destinati alla riqualificazione dell'ex Dreher (soldi risparmiati per una versione più light del progetto) impiegandoli per prolungare l'intervento agli Archi anche in via XXIX Settembre, recuperando tutto il fronte mare da piazzale Italia a piazza Kennedy. Si pedala fino alla stazione E proprio lungo questo percorso...