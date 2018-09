Il restyling del Dorico tra calcio e parcheggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PROGETTI ANCONA L'intervento più atteso per gli impianti sportivi cittadini, il restyling del vecchio stadio Dorico al Viale, è slittato all'anno prossimo. L'intenzione della giunta comunale di dare corso già nel 2018 al progetto di ristrutturazione generale da 1,8 milioni ha dovuto fare i conti con l'allungamento dell'iter per le autorizzazioni, dovuto soprattutto all'attesa del parere della Soprintendenza necessario per definire il progetto. La giunta Mancinelli ne ha preso atto il 2 agosto scorso, con una delibera che proroga fino...