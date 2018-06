CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL RESTYLINGANCONA Seduti su una panchina accanto alla statua di Traiano si potranno ammirare, guardando attraverso balaustre di cristallo, le navi da crociera che attraccano in porto. O anche conversare una sera d'estate sulle nuove sedute nello slargo di Porta Pia. Oppure godersi l'ombra dei ciliegi in fiore nella nuova piazza del Crocifisso. E anche, novità quasi assoluta per Ancona, pedalare sulla pista ciclabile che collegherà la rotonda di piazzale Italia con la fine di via XXIX Settembre, vicino alla Banca d'Italia, sfilando accanto...