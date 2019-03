CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL REPORTAGESosta selvaggia al posto delle bancarelle. Appena il tempo di traslocare gli ambulanti in via Castelfidardo e cambiare la viabilità che la parte alta di corso Mazzini è diventata terra di conquista degli automobilisti senza alcuna regola. La riqualificazione vera e propria di questo tratto del centro storico? Bisognerà aspettare almeno due anni. Nel programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 sono previsti 950mila euro nel 2021 per la valorizzazione urbana di corso Mazzini, ma nel frattempo sulla strada continueranno ad...