Panchine sfasciate, giochi imbrattati, bivacchi, siringhe e fazzoletti insanguinati a terra: il parco del Cardeto è assediato da vandali, writer e tossici. La passeggiata nell'area verde più vasta della città si trasforma così in un tour dell'orrore, nonostante gli sforzi compiuti di recente dal Comune per restituire dignità e sicurezza all'intera zona, come la riparazione di tutte le staccionate di protezione nel camminamento dal lato della Facoltà di Economia o la riqualificazione del belvedere Pablo Neruda: qui l'arco, chiuso nel dicembre 2018 a causa del crollo di alcune pietre dalla volta, è stato riaperto a distanza di 8 mesi, consentendo così di ripristinare l'accesso al bastione San Paolo e al vecchio faro.

Le frequentazioni

Tutto bello, non fosse per le cattive frequentazioni del parco, dove tossici e sbandati lasciano segni inequivocabili. C'è chi si ritrova qui, al calar del sole, per appartarsi, bivaccare, consumare rapporti occasionali e drogarsi, a giudicare dall'ammasso di rifiuti abbandonati tra la vegetazione: non solo avanzi, lattine e bottiglie, ma anche condom e siringhe. Qualcuno ha avuto perfino il coraggio di entrare nell'area militare, sorvegliata H24 dalla vigilanza armata (almeno così avverte la segnaletica, pure quella imbrattata da vernici spray), dopo aver tagliato le reti di recinzione. Altri si bucano su una panchina con vista sul centro storico che non ha retto al peso o ai colpi dei vandali: hanno finito per abbatterla. Nella stessa zona (versante università) un'altra panchina in legno porta i segni di un rogo avvenuto tempo fa: non è stata mai riparata né sostituita, mentre è sparito il tavolo dell'area del picnic, anche quello ridotto a brandelli e quasi incenerito.

Le bombolette

I writer sono arrivati ovunque, armati di bombolette spray: sull'insegna dell'antico cimitero ebraico, all'ingresso del campo degli Ebrei e sui pochi giochi rimasti nell'area dedicata ai bambini, dove le mamme si guardano bene dal far avvicinare i propri figli agli scivoli e alle altalene imbrattate dai teppisti che rivendicano l'appartenenza ad un Trash Bronx. Forse sono gli stessi che hanno scardinato un cestino dell'immondizia prima ancorato a terra con il cemento o che hanno danneggiato alcune assi in legno della terrazza del belvedere intitolato a Pablo Neruda, che si affaccia proprio sul cimitero ebraico e rappresenta uno dei punti più panoramici della città. Ma ad alimentare la furia dei vandali, si sa, concorrono due elementi: l'isolamento della zona e la scarsa illuminazione. Sul secondo aspetto il Comune, oltre ad occuparsi dello sfalcio quotidiano dell'erba in vari punti con la cooperativa Hort, sta lavorando ad un progetto di riqualificazione che, spiegava l'assessore Stefano Foresi, «rappresenta un grande investimento e siamo alla ricerca di finanziamenti: prevede la riqualificazione da via del Faro fino al belvedere vicino alla Marina, ma è in programma un progetto che riguarda anche il tratto dal belvedere Neruda all'ex Polveriera». Il miglioramento dell'illuminazione è il punto di partenza per rianimare un parco che anche quest'anno rischia di dover fare a meno del Fargo, il bar del Faro gestito dall'associazione Nie Wiem che, dopo un anno, ha subito un brusco stop dal Comune nel luglio scorso, sia per la caduta massi all'arco del belvedere, sia per un'intricata vicenda burocratica.

