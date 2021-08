IL REPORTAGE

Non è successo a Pasqua, sarà entro questo mese. E poi, a ritmi scanditi, si arriverà a dicembre con la chiusura dei cantieri della Perugia-Ancona, tratto marchigiano. Il cronoprogramma è sulla scrivania dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Baldelli, che dopo la nostra inchiesta - l'ennesima - sulla maxi opera viaria più attesa nella storia delle Marche ha voluto anticipare al Corriere Adriatico i tratti in dirittura d'arrivo. Ce n'è uno, in particolare, prossimo all'inaugurazione: è la porzione di strada a quattro corsie tra Serra San Quirico e Genga e che comprende anche lo svincolo di Valtreara. «A settembre invece - sottolinea Baldelli - è in previsione la consegna dell'uscita di Serra San Quirico, mentre a dicembre dovrebbe essere completato il viadotto Mariani». Una notizia nella notizia: il viadotto in questione è fermo dal 2018, quando a un metro sotto terra furono trovati cinque fusti di cromo esavalente, sostanza altamente inquinante. Eravamo rimasti in attesa della rimozione di quei bidoni, che sono stati già portati via dalla zona «ma è necessaria la bonifica dell'area per la presenza di cromo esavalente in profondità. Entro la fine dell'anno, al netto di ulteriori variabili dovremmo avere chiuso anche questa partita».

Il cambio di passo

L'assessore regionale è sicuro: il 2021 sarà l'anno decisivo della Quadrilatero, «con un cambio di passo impresso grazie ad un lavoro collegiale tra ministero, Regione ed Anas ma soprattutto con un impegno evidente del presidente Francesco Acquaroli per cercare di recuperare terreno nonostante i blocchi dei cantieri che si sono susseguiti negli anni». Ma settembre, calendario alla mano, sarà anche il mese in cui verrà consegnato il primo tratto di Pedemontana tra Fabriano e Matelica, a cui seguirà nel 2023 al netto di variabili dovute alla pandemia il tratto Matelica-Castelraimondo e nel 2024 il collegamento tra Castelraimondo e Muccia. «Un traguardo reso possibile da un impegno preciso della Regione che ha anticipato proprio per il tratto Fabriano-Matelica il 30% dell'importo residuo di 90 milioni alle imprese esecutrici». Una decisione presa lo scorso febbraio e che ha consentito di non fermare i lavori dell'opera considerata strategica per l'entroterra marchigiano. Una sfida complessa che ha vissuto anni di incertezze e di cantieri infiniti con tutti i disagi annessi e connessi. «Proprio quei cantieri - riflette Baldelli - da un lato rappresentano il termometro delle carenze infrastrutturali lasciateci in eredità e dall'altro sono l'emblema della svolta che si sta imprimendo per cercare di avere collegamenti adeguati al tessuto socio economico della nostra regione e delle regioni del centro Italia. Questa seconda visione è coerente con il nostro impegno di mettere a terra tutte le risorse possibili per rilanciare le Marche in maniera veloce e pragmatica». L'ultima inaugurazione in ordine di tempo è avvenuta un anno fa, quando è stato aperto alla circolazione a 4 corsie il tratto tra Borgo Tufico e Sassi Rossi di Genga, 3,5 chilometri che comprendono le due gallerie Albacina Sud (655 metri), di nuova costruzione, e Albacina Nord (531 metri), ristrutturata. Ci sono 6 viadotti, di cui 5 di nuova costruzione. In funzione anche il nuovo svincolo di Borgo Tufico, importante per i collegamenti con il Maceratese.

