IL REPORTAGE

ANCONA Un milione di euro, anzi qualcosa di più, investiti dal Comune per svecchiare l'immagine del Passetto, riportare le famiglie ai laghetti, restituire l'incanto di un belvedere unico, rendere percorribile a tutti, anziani e disabili, il camminamento tra la pineta e gli Ascensori, rifare il marciapiedi di via Thaon de Revel che ora è più accidentato che ai tempi del terremoto. Soldi spesi bene? Legittimo domandarselo, a sei mesi dal vernissage del parco dei laghetti e dalla mozione dei sentimenti del sindaco («abbiamo tutti riconquistato un altro luogo del cuore e dell'identità della città») e tre settimane dopo i cinque arresti che hanno svelato una presunta tangentopoli in Comune, per una serie di appalti che sarebbero stati inquinati da un geometra infedele e da quattro imprenditori. Tra i lavori finiti nel mirino dell'operazione Ghost Jobs, ci sono anche i tre appalti che tra la primavera 2018 e l'ottobre scorso il Comune ha aggiudicato per la riqualificazione del Passetto. A partire da quello più dispendioso, 750mila euro tondi (con il ribasso consumato dalle varianti), per rifare biolaghi, parco giochi e aree verdi ai Laghetti, passando per il sentiero in travertino che porta agli ascensori e il marciapiedi senza barriere architettoniche da realizzare nel mezzo chilometro di strada che dal ristorante Il Passetto sale fino alla curva Miti.

Le vasche svuotate

Valeva la pena spendere tutti questi soldi? Ai Laghetti la domanda rimbalzava già da fine ottobre, quando il Comune, dopo aver rilasciato il certificato di regolare esecuzione alla ditta Procaccia, annunciava la necessità di svuotare, ripulire e di nuovo riempire «le vasche che causa della vegetazione ma anche della presenza dei pesci, finiscono con avere l'acqua tutt'altro che limpida».

