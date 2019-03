CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL REPORTAGE ANCONA Tutti in fila dalle 8, nella prima giornata utile per chiedere il reddito di cittadinanza, il sussidio da 780 euro mensili per giovani e anziani, armati di moduli da compilare e una discreta dose di pazienza. Ma ai Centri di assistenza fiscale, presi d'assalto molto pi√Ļ degli uffici postali, c'√® una significativa quota di utenti che non sembrano pienamente a conoscenza della materia. Prevalgono i curiosi, gente che si informa e torner√† pi√Ļ avanti. Lo dimostra un dato: nonostante le code mattutine (poi snellite nell'arco...