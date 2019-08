CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REPORTAGEANCONA Laghetti del Passetto pieni di aghi secchi dei pini, colmi di breccino e sporcizia e con le fontane senza getto. A quasi tre mesi dall'inaugurazione in pompa magna, i laghetti si sono strasformati in stagni e alcuni problemi che erano già emersi a giugno non sono stati risolti. A partire dalle due fontane presenti nei laghetti che già a metà giugno avevano mostrato di essere inadeguate, con l'assessore ai Lavori Pubblici Paolo Manarini che aveva assicurato che «sarebbero state sostituite».Rispondendo ad...