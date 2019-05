CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL REPORTAGEANCONA Ipsia, Stracca, Savoia. Un tris di ex scuole in fila nel raggio di 200 metri. Tre buchi neri giganti nel cuore della città e il poker è servito dalle ex Antognini in via Canale, di fronte al liceo classico. Pokerissimo con la vecchia elementare Scandali di via Tavernelle, chiusa da decenni nei quali il Comune non è mai riuscito a liberarsene. Antichi templi dell'istruzione sono ridotti in grigi luoghi di abbandono. E non sono proprio invisibili. Fanno più o meno 20mila mq di spazi che potrebbero essere sfruttati in altro...