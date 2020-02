IL REPORTAGE

ANCONA Erano scatole magiche in cui i sogni prendevano vita. Sono diventate contenitori vuoti dal destino incerto, dove regnano soltanto incuria e degrado. I cinema Coppi, Alhambra, Mr. Oz, Astra ed Enel sono stati a lungo punti di riferimento per tutti gli appassionati della settima arte. Il calo generalizzato degli spettatori e l'avvento dei multiplex hanno però fatto sì che chiudessero uno dopo l'altro, lasciando profondi buchi neri nel cuore della città, laddove prima regnava la luce. L'unico per il quale si era prospettata la possibilità di tornare alla propria antica funzione è il cinema Astra. In disuso da oltre un decennio, dopo essere stato anche un auditorium e un'aula universitaria, nel 2017 era stato assegnato dall'amministrazione comunale in locazione per 13 anni alla Guasco Srl. La società, che si occupa di cinema ed editoria, era stata l'unica a presentare un'offerta all'asta pubblica indetta dal Comune. L'idea era quella di realizzare un vero e proprio centro culturale, con una sala cinematografica da 150 posti al piano terra dotata anche di un ampio palco per il teatro, e un bistrot al piano superiore, che avrebbe avuto un ingresso autonomo, ma sarebbe stato collegato alla sala da una scala interna.

La caparra

Peccato che la locazione non è mai stata formalizzata. «Il progetto di recupero era pronto e avevamo anche versato una caparra per l'affitto - fa sapere l'ad di Guasco srl, Fabrizio Saracinelli - se non che durante un sopralluogo sono emerse problematiche inerenti l'edificio». Problematiche cui avrebbe dovuto porre rimedio il Comune, proprietario dell'immobile. Ma gli interventi necessari non vengono eseguiti e non vengono neanche messi in programma, tanto che alla Guasco viene anche restituita la caparra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA