ANCONA Adesso o mai più. Piazza d'Armi non può aspettare ancora. «Subito i lavori», invocano gli operatori, preoccupati dalle tempistiche della burocrazia italiana, ma fiduciosi che le belle idee sulla carta si traducano presto in realtà. Scrutano con attenzione il rendering del progetto vincitore del concorso indetto dal Comune per il restyling della piazza e del market, redatto da un pool di professionisti under 35 dello studio CinqueA di Treviso. «Chi sono questi architetti? E' vero che sono giovani?» si chiedono gli esercenti, tra il curioso e il diffidente. Lo scetticismo è giustificato da un ventennio di promesse mai mantenute dalla politica. Tuttavia, c'è voglia di essere ottimisti.

Di padre in figlio

«Dobbiamo crederci, per forza» dice Domenico Malaccari, titolare della pescheria del mercato coperto. Tira un attimo il fiato, seduto in un angolo, mentre osserva il figlio al bancone. «Devo crederci per lui, per il suo futuro - sospira -. Non conosciamo il progetto nei dettagli, aspettiamo che il Comune ce lo mostri. Bisognerà vedere quanti box faranno, come verranno dislocati. L'essenziale è che ci sia lo spazio per fare street food anche la sera. Sogniamo un mercato che viva tutti i giorni e a tutte le ore, spazioso, accogliente. Pescato, venduto e mangiato: questo dev'essere lo spirito, la Notte Bianca insegna, è stata un successo».

Già, ma intanto che si fa? Il mercato coperto sta cadendo a pezzi, nonostante i recenti interventi del Comune che ha sistemato le luci, dipinto le pareti scrostate, riparato le porte scorrevoli, tappato qua e là le mattonelle rotte, anche se sul pavimento restano trappole pericolose per gli anziani, per non parlare delle condizioni igieniche e di sicurezza generali, sempre a rischio nonostante il grande impegno degli operatori. «Bisognerebbe rimuovere i box sfitti e speriamo che il Comune metta l'aria condizionata in estate, come ha promesso, in attesa che il progetto diventi realtà - puntualizzano i fratelli Buscarini della Macelleria Dorica -. Qui dentro dovremo starci ancora qualche anno, non possiamo far altro che stringere i denti e andare avanti. Siamo curiosi di vedere il progetto e capire anche quanto costerà».

Il nodo dei soldi

Questo è un aspetto delicato su cui battono le opposizioni, accusando il Comune di fare promesse irrealizzabili: di base, il restyling del mercato e dell'intera piazza, che presuppone anche una nuova viabilità, verrà a costare non meno di 7,3 milioni. Chi li metterà? L'assessore Paolo Manarini ha già spiegato: «Le risorse non arriveranno solo dall'alienazione dei terreni (su cui verrà costruito un supermercato da 1500 mq, ndr) perché l'Amministrazione farà la sua parte: si procederà per lotti funzionali e il mercato coperto sarà una priorità». Nella migliore delle ipotesi, il progetto diventerà realtà nel 2023.

I mercatini di Natale

L'obiettivo è avviare i lavori entro l'anno prossimo. «Abbiamo aspettato 40 anni, qualche mese in più o in meno non fa la differenza - spiega il macellaio Luciano Pasquini -. Certo, sarebbe bene accorciare i tempi il più possibile. Il progetto? Avrà rispettato le linee-guida concordate con il Comune, dunque speriamo sia soddisfacente: è importante che nasca un mercato vivibile, con aree ben definite e ampi spazi per gli esercenti e i clienti, in grado di ospitare eventi serali». Come quelli che gli operatori intendono organizzare nei weekend di dicembre: uno street food natalizio accompagnato da un mercatino di prodotti tipici, in collaborazione con il Comune.

