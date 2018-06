Il questore: «Questi agenti per me sono eroi normali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INCONTROANCONA Supereroi? No. Eroi normali, piuttosto. «Perché salvare vite è il nostro lavoro e alla fine basta un bacio di tua moglie o l'abbraccio di tuo figlio per sentirti soddisfatto». Orgogliosi della divisa della Polizia, emozionati mentre ricevono dal sindaco gli attestati di pubblica riconoscenza per aver tratto in salvo madre e figlia nel sottopassao allagato di via Caduti del Lavoro. L'abbraccio«Non ci abbiamo pensato troppo, non siamo degli eroi: facciamo solo il nostro mestiere» dice Marco Cropo, uno degli agenti delle...