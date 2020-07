IL QUARTIERE

ANCONA Alle promesse, i torrettani, non credono più. Di belle parole sull'uscita dal porto che dovrebbe decongestionare il quartiere da un traffico asfissiante ne hanno sentite fin troppe in tre decadi. Così, anche se questa volta è addirittura il presidente del Consiglio dei ministri a metterci la faccia e ad impegnarsi in prima persona per portare a casa l'opera, lo scetticismo è dietro l'angolo e la speranza è sempre con riserva. «Di diverso c'è che questa volta abbiamo un progetto concreto anche per l'Ultimo miglio (la bretella che dovrebbe collegare la Flaminia alla Statale 16, ndr) osserva con ottimismo Tommaso Fagioli, consigliere comunale di Azione residente a Torrette e fondatore del comitato Villa Turris cosa che fino a qualche mese fa mancava a causa di ipotesi di modifica del tracciato che avrebbero bloccato tutto di nuovo. Per questo siamo fiduciosi ed il sentiment del quartiere è positivo, benché con riserva perché ora si apre la questione dei tempi di realizzazione. Sappiamo che ci vorrà qualche anno, ma dopo 30 anni di attesa forse siamo ad una svolta».

Annunci e rendering

Da piano originario, l'opera avrebbe già dovuto essere pronta, ma di battute d'arresto, l'iter per la sua realizzazione ne ha subite davvero tante. In principio si parlò di Uscita sud, salvo poi cambiare punto cardinale dopo qualche anno facendola diventare Uscita ovest. Anche in quell'occasione sembrava fatta: si susseguirono annunci, si fecero rendering, ma poi bastarono poche parole dell'allora ministro alle Infrastrutture Graziano Delrio per smorzare gli entusiasmi: «l'opera non è sostenibile», sentenziò nel 2016, e si dovette ricominciare daccapo. Ora i riflettori sono puntati sull'Uscita nord, con il premier Giuseppe Conte che in ben due occasioni l'assemblea nazionale della Cna del 26 ottobre 2019 e la call del tavolo di coordinamento dello scorso giovedì ha ribadito il suo impegno a completare quella che ha definito «un'opera strategica».

«Auspichiamo che questa sia la volta buona osserva Teresa Dai Prà, anche lei torrettana doc e coordinatrice di Forza Italia per Ancona benché qualche dubbio resti. L'Ultimo miglio serve anche a migliorare la vita dei cittadini di Torrette, con uno sgravio importante su smog e traffico». Non c'è antagonismo politico che tenga di fronte ad un'opera di cui la città non può più fare a meno: «Non è una guerra tra centrodestra e centrosinistra ci tiene a puntualizzare Dai Prà perché tutti vogliamo la stessa cosa. L'Ultimo miglio deve essere lo step di un progetto più grande sul porto che permetterebbe un aumento di posti di lavoro e di turismo. Purtroppo però, sono 30 anni che sentiamo promesse a fronte delle quali vediamo solo ulteriori collettori di traffico (il nuovo Salesi, il McDonald's): non può più essere così».

Le elezioni a settembre

Ancora più duro Giorgio Domenichelli, tra i fondatori dell'associazione Torrette stop degrado insieme a Dai Prà: «Come possiamo ancora credere a queste cose? - si chiede ormai scoraggiato dalle troppe aspettative deluse . A settembre ci sono le elezioni e per questo si dicono molte cose. Si fanno tante promesse ma il giorno dopo le votazioni spariranno tutt i politici che ne parlano. Dicono che siamo ad una svolta perché fa loro comodo, ma ormai sono scettico e mi sento preso in giro. Conviviamo da troppi anni con colonne di traffico interminabile». Per il presidente del comitato Ancona Ovest, Serafino Pisano, «l'importante sarà controllare quando il progetto passerà dalle parole alla carta, verificandone la rispondenza agli interessi dei cittadini e dell'ambiente. L'uscita dal porto è un'opera necessaria da 30 anni, non da oggi, ed è urgente che venga conclusa».

Martina Marinangeli

