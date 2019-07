Il pronto soccorso è assediato unità di crisi per il caldo e l'afa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ALLARMEANCONA Caldo opprimente, malori a raffica e incidenti: è allarme rosso al pronto soccorso di Torrette che rischia di implodere per la carenza di posti letto. L'azienda Ospedali Riuniti è corsa ai ripari e ha istituito l'Unità di crisi per la gestione dell'afflusso ospedaliero. La delibera, firmata martedì dal direttore generale Michele Caporossi, dal direttore amministrativo Antonello Maraldo e dal direttore sanitario Alfredo Cordoni, stabilisce misure eccezionali per regolare «la gestione dell'afflusso ospedaliero dal pronto...