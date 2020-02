«Il progetto di restyling Previsto un milione»

ANCONA Per la valorizzazione urbana di corso Mazzini il Comune ha previsto un intervento da 950mila euro, «collocato però nel 2022 nell'ambito del Piano triennale delle opere pubbliche», ha affermato l'assessore ai Lavori pubblici, Paolo Manarini, durante la recente approvazione del Piano triennale delle opere. «Nel frattempo gli uffici comunali dovrebbero mettere a punto i progetti e partecipare a qualche bando del Ministero o della Regione sulla riqualificazione urbana per reperire altri finanziamenti - aveva affermato nei mesi scorsi l'assessore - Vorremo realizzare una pavimentazione con blocchetti di pietra arenaria in corso Mazzini, da piazza Roma a piazza Cavour, come già fatto nella parte bassa del corso». In corso Mazzini potrebbero inoltre essere riportati alla luce i mosaici di età imperiale romana, rinvenuti, più o meno all'altezza della Galleria Dorica, ad ottobre 1980. La volontà di renderli di nuovo visibili è stata più volte ribadita dal Comune, la chance potrebbe arrivare con l'annunciato restyling del Mercato delle Erbe. Il quadrilatero tra via Carducci, corso Mazzini, la Galleria Dorica e piazza Roma «è ricco di presenze romane e mosaici pavimentali - scrive Giuseppe Barbone in uno dei suoi posti sulla pagina Facebook Storica Ancona - rimessi in luce dal 1924 al 1980. Lungo il tracciato di corso Mazzini, di fronte alla galleria Dorica, è stata individuata nel 1980 un'area archeologica con materiali vari e le strutture di 5 vani di un impianto di abitazione e un vano con pavimento musivo a fondo bianco e doppia fascia nera, con una parete del vano che si trova attualmente sotto il marciapiede».

