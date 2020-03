Il prezzo è altissimo: altri 22 morti Arrivati mascherine e ventilatori

L'EPIDEMIA

ANCONA Una luce in fondo al tunnel nella giornata più nera per le Marche, in lutto per altre 22 vittime del Coronavirus. Mentre si naviga a vista per combattere un nemico sconosciuto e letale, ieri è arrivata la notizia che 24 pazienti sono stati dimessi dall'ospedale - dove erano stati ricoverati per l'aggravarsi dei sintomi - e adesso proseguiranno il percorso verso la guarigione direttamente a casa. Posti letto in più nelle strutture sanitarie che consentiranno l'ingresso di nuovi malati ma che soprattutto fanno tirare un sospiro di sollievo sul decorso benigno dell'infezione.

La situazione

Una luce in fondo al tunnel, anche se purtroppo gli aggiornamenti che arrivano dal Gores regionale continuano a registrare decessi su decessi. Ed è questo il tassello più importante che manca ai marchigiani per ricominciare a sorridere. La notizia dei 22 pazienti che non sono riusciti a superare le complicazioni causate dall'aggressività del Covid-19 è stata anticipata dal messaggio di cordoglio del governatore Ceriscioli: «Tengo fede all'impegno di comunicare puntualmente tutte le notizie anche se questo è il giorno più difficile - spiega il presidente - perché i dati ci parlano di un totale di 22 decessi: 14 solo nella giornata di martedì e 8 dei giorni scorsi, ma con diagnosi precedentemente dubbia e ora confermata. Il nostro pensiero, la nostra vicinanza e il nostro impegno sono per coloro che stanno soffrendo e per il personale sanitario che sta dando veramente il massimo».

La lista nera

Le Marche, i marchigiani, stanno pagando un prezzo carissimo in questa epidemia che sembra non avere fine. È salito a 91 il numero dei morti registrati negli ospedali della regione, 69 maschi e 22 femmine, con un'età media di 80,2 anni. Tutti pazienti affetti dal Coronavirus ma con patologie pregresse, tranne nel caso di un 70enne di Porto Sant'Elpidio che era ricoverato in ospedale a Fermo. Le vittime sono per la maggior parte della provincia di Pesaro Urbino (74), dieci sono di Ancona, 3 di Macerata, 3 di Fermo e uno dell'Ascolano. La fredda statistica racconta pure che negli ultimi tre giorni il numero delle persone risultate positive al Covid è andato diminuendo. Sabato scorso, infatti, i tamponi erano 204, ieri 127 e due giorni fa 103. Un andamento che seppure con minime oscillazioni fa sperare in una regressione del contagio. Nel frattempo la macchina sanitaria ha iniziato a girare come dovrebbe in piena emergenza e gli ospedali marciano seguendo il processo di riconversione per dividere i pazienti positivi da quelli negativi, assicurando allo stesso tempo la cure necessarie ai malati cronici.

La strumentazione

Proprio ieri infatti la Regione ha comunicato che sono arrivati nelle Marche 34 ventilatori per le terapie intensive e che ulteriori consegne sono previste per la giornata di oggi. «I dispositivi giunti a destinazione - si legge nella nota - sono già stati distribuiti alle aziende ospedaliere», allentando così l'emergenza per il carico di pazienti bisognosi di respiratori che iniziavano a scarseggiare. Tamponato anche il fabbisogno continuo di posti letto per i nuovi ricoveri. La giunta regionale ha ratificato una integrazione all'accordo con l'associazione italiana ospedalità privata (Aiop) e con l'associazione religiosa istituti sociosanitari (Aris) che mette a disposizione 188 posti per infetti da Coronavirus nelle fasi post critiche stabilizzate. Le strutture sono: Villa dei Pini di Civitanova, Anni Azzurri di Campofilone e Santo Stefano di Villa Fastiggi a Pesaro.

La gestione dell'emergenza

Nella notte tra lunedì e martedì sono arrivate anche 300mila mascherine da distribuire agli operatori sanitari in trincea nelle strutture ospedaliere. «Questa è una notizia che attendevamo. - ha detto Ceriscioli - è veramente un passo importante perché ci aiuta a gestire meglio l'emergenza. Sono 150 mila Ffp2 e 150 mila chirurgiche, strumenti essenziali per chi lavora in sanità, per continuare a offrire assistenza. Ora attendiamo altro materiale». Ventilatori, che come detto, sono cominciati ad arrivare. Nel report di ieri del Gores i pazienti in terapia intensiva erano 109, uno in meno di due giorni fa ma 16 in più del giorno prima. Le strumentazioni restano quindi fondamentali in questa fase di piena emergenza, dal momento che negli ospedali Covid arriva un malato grave ogni 20 minuti.

Maria Teresa Bianciardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA