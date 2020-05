IL PERCORSO

A un certo punto, a metà mattina, al settimo piano di palazzo Raffaello era serpeggiato un momento di incertezza. Mentre il presidente del consiglio Conte relazionava in Parlamento sottolineando il no secco a «improvvide iniziative di enti locali» in quanto «in contrasto con le norme nazionali, quindi a tutti gli effetti illegittime», nello staff del governatore Ceriscioli qualcuno ha pensato al nuovo muro contro muro. E a quella telefonata a mezzogiorno di un lunedì mattina di oltre due mesi fa, in piena conferenza stampa al piano terra di palazzo Raffaello, con cui Roma metteva a sedere il governatore delle Marche che voleva chiudere le scuole.

Due mesi dopo

Era il 24 febbraio e di tempo ne è passato: Ceriscioli non solo aveva ragione, non solo ha azzeccato tutte le decisioni prese nella nebulosa del panico da pandemia ma martedì si è preso anche lo sfizio di mettersi a ruota il ministro degli Affari Regionali Boccia. E ieri, il comandante «Ce» (da Che Guevara) come qualcuno lo ha ribattezzato, è andato avanti prendendo decisioni da leader vero: come annunciato due giorni fa dal Corriere, ha firmato l'ordinanza 27 che consente le passeggiate in spiaggia «svolte in maniera individuale evitando soste sull'arenile e assembramenti», pena una multa da 400 euro. Poi nel decreto 142 ha rimesso in fila tutti i chiarimenti legati a seconde case (frequentabili da lunedì restando dentro il perimetro della Regione con rientro a casa in giornata), attività motorie e di tempo libero (pesca sportiva, addestramento cavalli e cani, cura degli orti, rimessaggio barche) ma soprattutto ha mandato avanti a pieno regime gli incontri per le ordinanze che forse il 12 ma quasi sicuramente il 19 consentiranno a bar e ristoratori, parrucchieri, estetiste e centri estetici di riaprire guadagnando due settimane sul termine lontanissimo del primo giugno fissato dal premier scorso domenica scorsa.

La verifica dei fatti

«Le parole di Conte? - si domandava il governatore sulla strada di Civitanova a ora di pranzo - non so come interpretarle ma mi sembra che vadano contro quelle di Boccia del giorno precedente. Boccia ci aveva detto: non agite disordinati e noi dal 18 maggio, se la situazione sanitaria lo consente, approviamo l'idea di attuare minori restrizioni. Queste parole però raccontano un'altra storia». La strada in ogni caso, quella che consentirebbe ad artigiani ed esercenti di ripartire, è tracciata. Il parere della segretaria generale Giraldi è perentorio, come netto lo è stato sulle questioni fin qui presentatesi. Così Ceriscioli ha sempre infilato la cruna dell'ago dal verso giusto: «Il commercio è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni».

Il fronte dei governatori

Dunque avanti, in anticipo sulle altre regioni, con i protocolli di sicurezza, su un territorio che in questi giorni è materia molto battuta dai governatori di centrodestra da Toti a Fontana, da Fedriga a Zaia. Martedì scorso 11 presidenti di Regione hanno chiesto maggiori autonomie al governo. C'è anche chi ha già firmato l'ordinanza per riaprire i bar come Jole Santelli, governatore della Calabria (di Forza Italia), con il risultato che da una parte i titolari non erano pronti a partire con il nuovo corso della prevenzione (e non hanno aperto) mentre dall'altra gli avventori erano ancora intimoriti (e sono rimasti casa). Morale: un flop. Ceriscioli invece continua per la sua strada: più decisionista dei governatori di destra (ci si passi l'iperbole) seguendo le sue stelle polari: sicurezza in primis e poi accelerare per garantire prospettiva agli imprenditori. Che le sue non siano fughe in avanti (come quella della Santelli) lo conferma la cronaca di giornata: ieri la Bora ha segnalato che nel protocollo parrucchieri/estetiste c'erano dei punti da valutare sul campo. E il governatore si è preso un paio di giorni per controllare i dettagli. A spanne, la data buona per riaprire, in sicurezza, resta tra 12 e 19 maggio. E così anche per gli artigiani sarà tutto un altro Primo Maggio. Con buona pace di Conte.

Andrea Taffi

