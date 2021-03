Il Pd: «Abbiamo teso una mano hanno risposto con gli insulti»

ANCONA «Malgrado un'epidemia ormai fuori controllo e il rischio di un commissariamento, la maggioranza chiude la porta a ogni possibile collaborazione con l'opposizione per provare a uscire dal dramma del Covid». Il gruppo assembleare del Pd commenta così la bocciatura della risoluzione presentata martedì durante la seduta del consiglio regionale monotematico sulla pandemia. Con un documento, i dem chiedevano di costituire una cabina di regia operativa e decisionale con tutti i gruppi assembleari, il presidente Acquaroli e l'assessore alla sanità Saltamartini sull'emergenza sanitaria. «Ritenevamo la proposta - spiegano i consiglieri Pd - un atto indirizzato non solo a condividere la responsabilità istituzionale delle scelte rispetto alla grave situazione che stiamo vivendo, ma anche volto a rafforzare la strategia complessiva adottata dalla Regione, considerati i tanti ritardi e i troppi errori commessi da questa giunta fin dal suo insediamento». Continuano i dem: «Alla nostra mano tesa si è preferito rispondere con gli insulti come mai accaduto in precedenza. Ma soprattutto si è scelto di perseverare ostinatamente nell'errore, confermando cieca fiducia all'assessore alla Sanità Saltamartini, che si è rivelato inadeguato, soprattutto per la mancanza di una pianificazione seria degli interventi per contenere il Covid».

