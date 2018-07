Il parcheggio bis non basta Portonovo è tutto esaurito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA BAIAANCONA D'ora in poi i furbetti della sosta non avranno più alibi. In una giornata torrida, con temperatura attorno ai 30 gradi, Portonovo e Mezzavalle hanno vissuto l'ennesima domenica da tutto esaurito. Spiagge affollatissime, gente a pochi centimetri di distanza a causa dell'erosione che ha colpito anche la zona fra torre e chiesetta oltre ad essere ormai di casa nel lato fra molo ed ex bar Ramona, con l'unico refrigerio rappresentato da un tuffo nel mare.Ressa in mareDove, anche in questo caso, la ressa è stata notevole...